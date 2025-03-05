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Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear подал заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Москвач: Inditex подал заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент
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Телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

Испанская компания Inditex, владеющая брендами магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, несколько дней назад подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент, пишет Telegram-канал «Москвач».

Среди товарных знаков указаны Trafaluc (коллекция от Zara), Sicko19 (коллекция Pull&Bear, которая уже не выпускается в других странах), Uterqüe (в 2021 году Inditex объявил о закрытии всех физических магазинов бренда) и Often (коллекция дорогой мужской одежды).

Как пишет канал, последний бренд оказался неудачным, и его закрыли в других странах, но приняли решение возродить в России.

Накануне «Москвач» со ссылкой на сообщения топ-менеджеров нескольких крупнейших ТЦ в Москве написал, что магазины одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие бренды компании Inditex фактически никуда не уезжали из России.

По словам одного из собеседников канала, чтобы не терять помещения в российских торговых центрах, Inditex просто переименовал АО «ЗАРА СНГ», ООО «Бершка СНГ», ООО «Пулл энд Беар СНГ» в АО «Новая мода». Затем новое акционерное общество зарегистрировало бренды MAAG, ECRU и DUB.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.

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