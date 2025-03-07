Популярный французский бренд не продлил договор аренды с ЦУМом

Французский модный дом Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом, пишет Telegram-канал «Раньше всех, ну почти».

Как пишет канал, бренд на протяжении долгого времени занимал в московском торговом комплексе около 504 кв. м, но в 2022 году сократил занимаемые площади в шесть раз — до 88 кв. м. Договор аренды между сторонами действовал до конца 2024 года.

Кроме того, Louis Vuitton освободил места в бутиках в Сочи и Санкт-Петербурге, а также офис на Большой Дмитровке в центре Москвы. При этом, полностью от всех объектов французский торговый дом пока не отказался, сохранив в полном объеме арендованные помещения во «Временах года» на Кутузовском проспекте и здание на Большой Дмитровке в Москве.

В середине февраля вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил о проведении переговоров о возможном возвращении на российский рынок брендов, принадлежащих группе Inditex. В интервью ТАСС он рассказал, что на данном этапе они носят неофициальный характер, и представители брендов прощупывают почву для потенциального возвращения.

Люлин подчеркнул, что для реализации этого сценария необходимо улучшение отношений со странами Запада и снижение санкционного давления.

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