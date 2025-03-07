В России раскрыли объем богатства мужчин и женщин

«Финуслуги»: депозит у женщин в России оказался больше, чем у мужчин

У женщин в России в среднем на одном банковском вкладе хранятся 468 тысяч рублей, в то время как у мужчин этот показатель составляет 439 тысяч рублей, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экспертов маркетплейса «Финуслуги».

В соответствии с исследованием компании, за год средний размер сбережений на всех вкладах у женщин на «Финуслугах» вырос до 1,3 млн, что на 13,3% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 1,1 млн рублей. При этом у мужчин средний размер сбережений вырос только на 9,3% и дошел за год до 1,4 млн рублей.

Накануне в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги» сообщил, что число вкладов россиян, открытых в феврале 2025 года, выросло в два раза по сравнению с февралем 2024 года, или на 175%.

В конце февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что реальная доходность по вкладам россиян в 2025 году может составить 18%.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.