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Россияне стали вдвое чаще открывать вклады

«Финуслуги»: число вкладов россиян выросло вдвое за год
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число вкладов россиян, открытых в феврале 2025 года, выросло в два раза по сравнению с февралем 2024 года, или на 175%, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги».

«В январе и феврале динамика открытия числа новых вкладов росла как помесячно, так и в годовом выражении. В частности, в феврале 2025 года было открыто вкладов на 6% больше, чем в период января 2025 года. При этом в январе 2025 года было открыто на 209% больше вкладов, чем в январе 2024 года (рост втрое), тогда как в феврале 2025 года — на 175% больше, чем в феврале 2024 года (рост вдвое)», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что максимальная ставка по вкладам сейчас составляет 24%, что на 3 п.п. выше ключевой ставки.

14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% второй раз подряд. В 2024 году регулятор увеличивал ключевую ставку три раза, в 2023 году — пять раз. Ставки по вкладам в российских банках повторяют траекторию движения ключевой ставки. Например, если регулятор увеличивает ключевую ставку на 1 процентный пункт, кредитные организации повышают депозитные ставки на 1 п.п. или чуть выше.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от коротких вкладов.

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