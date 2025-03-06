ЕС обратился к ЕК, Словакии и Украине из-за проблемы транзита российского газа

Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе обратились к Еврокомиссии, Словакии и Украине с просьбой активизировать усилия по решению проблемы транзита российского газа через территорию украинского государства, включая путь возобновления. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект итогового документа саммита.

Саммит проходит 6 марта в Брюсселе. В преддверии мероприятия премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может заблокировать саммит регионального содружества, если его участники не призовут Украину возобновить транзит газа через свою территорию.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.