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В ЕС заявили о планах по наращиванию санкционного давления на РФ

Евросоюз намерен наращивать санкционное давление на Россию
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Yves Herman/Reuters

Евросоюз планирует наращивать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление экстренного саммита в Брюсселе, поддержанное 26 из 27 лидеров государств — членов сообщества.

Из документа следует, что наращивание санкционного давления на РФ будет проходить параллельно с поддержкой Украины. Также ЕС намерен ужесточить реализацию «существующих мер», следует из итогового заявления.

Лидеры стран Евросоюза приняли итоговое заявление накануне. Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества.

До этого сообщалось, что лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы на €800 млрд. Данный план был предложен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС отложили принятие заявления по Украине.

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