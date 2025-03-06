ЕЦБ понизил основные процентные ставки

ЕЦБ понизил три главные процентные ставки на 25 базисных пунктов

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) понизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Базовая процентная ставка снижена до 2,65% годовых, ставка по депозитам составила 2,5%, по краткосрочным кредитам Европейского центробанка — 2,9%.

Регулятор пояснил, что решение было принято согласно обновленному прогнозу инфляции, ее динамике и эффективности денежно-кредитной политики.

В конце января ЕЦБ также понижал ставки. В середине декабря прошлого года глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит снижать ставки. Она объяснила такую политику Центробанка тем, что высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в 2% выглядит все более достижимым.

Ранее ЕЦБ зафиксировал рекордный убыток по итогам 2024 года.