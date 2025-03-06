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ЕЦБ понизил основные процентные ставки

ЕЦБ понизил три главные процентные ставки на 25 базисных пунктов
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European Central Bank

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) понизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Базовая процентная ставка снижена до 2,65% годовых, ставка по депозитам составила 2,5%, по краткосрочным кредитам Европейского центробанка — 2,9%.

Регулятор пояснил, что решение было принято согласно обновленному прогнозу инфляции, ее динамике и эффективности денежно-кредитной политики.

В конце января ЕЦБ также понижал ставки. В середине декабря прошлого года глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит снижать ставки. Она объяснила такую политику Центробанка тем, что высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в 2% выглядит все более достижимым.

Ранее ЕЦБ зафиксировал рекордный убыток по итогам 2024 года.

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