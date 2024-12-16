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Глава ЕЦБ оценила шансы Европы одолеть инфляцию

Лагард: ставки ЕЦБ снизятся, так как близится победа над инфляцией

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Global Look Press

Европейский центральный банк продолжит снижать ставки, заявила глава Центробанка Кристин Лагард.

Она объяснила такую политику регулятора тем, что высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в 2% выглядит все более достижимым.

Как подчеркнула Лагард, точность экономических прогнозов повысилась, и чиновники могут сосредоточиться на управлении будущими рисками. При этом она признала, что инфляция все еще слишком высока.

В сентябре Евростат опубликовал данные, согласно которым Румыния оказалась страной с самой быстрорастущей инфляцией в еврозоне. По итогам августа рост потребительских цен в стране составил 5,3% против 2,2% в среднем по региону.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2024 года составила 8,88%, превысив прогноз ЦБ, который ожидал уровень роста цен по итогам года в пределах 8–8,5%.

В понедельник финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов высказал мнение, согласно которому высокая инфляция становится новой реальностью для российской экономики и граждан. По его словам, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и повышение ключевой ставки до 21%, ожидать существенного снижения цен в 2025 году не приходится.

Ранее экономист оценил вероятность мирового финансового кризиса.

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