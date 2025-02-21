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Европейский Центробанк зафиксировал рекордный убыток по итогам 2024 года

Европейский Центробанк заявил о рекордном уровне убытка в 2024 году
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Global Look Press

Убыток еврозоны оказался рекордным по итогам 2024 года, сообщили в пресс-службе Европейского Центробанка (ЕЦБ).

Как сообщили в регуляторе, убыток составил €7,944 млрд в прошлом году относительно €1,3 млрд по итогам 2023 года. Ситуация была обусловлена осуществляемой им монетарной политикой, объяснили в ЕЦБ.

Как добавили в Центробанке, за счет освобождения €6,62 млрд из резервов убыток был частично компенсирован, и чистый результат составил €1,3 млрд.

В первой половине февраля ТАСС со ссылкой на данные торгов Франкфуртской биржи написал, что официальная валюта Еврозоны опустилась к американскому доллару до минимума с ноября 2022 года, потеряв на торгах в понедельник 1,39%.

В середине февраля агентство Bloomberg сообщило, что заполнение подземных газохранилищ в Европейском союзе в летний сезон может привести к убытками до €3 млрд из-за высоких цен на газ. В феврале цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума.

Ранее экономист оценил потери от вложений в доллары и евро за полтора года.

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