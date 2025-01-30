ЕЦБ понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение понизить три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Мы делаем это, поскольку инфляция в целом развивается, как мы и ожидали, и находится на пути к стабилизации на уровне около нашего целевого показателя в 2%», — говорится в сообщении.

Так, ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 2,9% годовых. При этом ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, а по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 3,15%.

В середине декабря прошлого года глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит снижать ставки. Она объяснила такую политику Центробанка тем, что высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в 2% выглядит все более достижимым.

Как подчеркнула Лагард, точность экономических прогнозов повысилась, и чиновники могут сосредоточиться на управлении будущими рисками. При этом она признала, что инфляция все еще слишком высока.

Ранее в США не стали менять уровень базовой ставки.