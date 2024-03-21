Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем

Лавров заявил, что торговля нефтью с Индией и КНР не грозит России убытками

close
100%
МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что торговля нефтью с Индией и КНР не грозит России убытками. Его интервью опубликовано на сайте МИД РФ.

«Нет. Таких угроз не вижу вообще... Не опасаюсь зависимости от стран, которые будут приобретать наши нефть и газ и уже покупают во все более возрастающем объеме», — сказал Лавров.

По его словам, Индия и Китай могут «поглотить» предложения нефти от многих стран — членов ОПЕК+. Он отметил, что организация регулирует рынок и цены по-честному и справедливо.

«ОПЕК+ не будет устанавливать неприемлемые для покупателей цены. Это тот самый честный баланс интересов», — отметил министр.

Также министр иностранных дел России заявил, что Запад хочет нанести поражение России на Украине, чтобы «убрать» конкурента на нефтяном рынке. Он также добавил, что Вашингтон вряд ли согласится на предложение Киева понизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель. Он назвал саму концепцию потолка цен на нефть антирыночной.

Ранее стало известно, что Индия приостановила закупку российской премиальной нефти сорта ВСТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами