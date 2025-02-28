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Продажи российской нефти одной стране упали до самого низкого уровня

Bloomberg: Индия свела до самого низкого уровня закупки российской нефти
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Depositphotos

Индия в феврале довела импорт российской нефти до 1,4 млн, что стало самым низким уровнем с января 2023 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

В феврале Нью-Дели купил у Москвы на 14,9% меньше сырья относительно месяца ранее. При этом импорт иракской нефти со стороны Индии вырос на 8,3%. Также Индия стала покупать больше нефти в Нигерии, Анголе, Мексике и Колумбии.

Как указали аналитики, снижение закупок сырья у России свидетельствует об эффективности американских санкций, нацеленных на нарушение цепочек поставок. По прогнозам компании, в марте и апреле Индия еще сильнее сократит импорт нефти из России, в том числе из-за резкого сокращения доступного флота.

В первой половине февраля стало известно, что премьер-министр Индии Нарендр Моди договорился с Вашингтоном вернуть США позиции ведущего поставщика нефти и газа в азиатскую страну. В том числе США и Индия запланировали совместно работать над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории, который бы пролегал через Израиль и Италию.

Ранее стало известно, что Евросоюз захотел заключить крупнейшую сделку с Индией.

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