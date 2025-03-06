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Россияне поменяли отношение к шоппингу

«Известия»: почти у половины россиян траты на шоппинг превысили 50 тыс. рублей
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hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

В России 40% граждан стали откладывать на шоппинг конкретную сумму, написала газета «Известия» со ссылкой на данные исследования «Ренессанс страхования».

По результатам исследования выяснилось, что 74% респондентов в возрасте от 46 до 50 лет заранее распределяют суммы на покупки. В то же время 67% участников опроса в возрасте от 18 до 25 лет не следят за своими тратами.

32% респондентов тратят на шоппинг от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. У 46% опрошенных россиян ежемесячные траты составляют больше 50 тысяч рублей. Самыми дорогостоящими покупками оказались новая техника и гаджеты, принадлежности для хобби и товары для ремонта.

Во второй половине февраля «Финансы Mail» представили результаты опроса, согласно которым 60% россиян не откладывают деньги из-за низких зарплат и пенсий. 30% опрошенных не формируют накопления из-за потребительского кредита. 24% участников опроса — из-за ипотеки. 19% участников исследования считают преградой к финансовой стабильности свои импульсивные покупки и спонтанность в тратах.

Ранее были названы главные риски для кошельков россиян.

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