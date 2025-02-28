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Россияне рассказали, почему не копят деньги

«Финансы Mail»: 60% россиян не копят деньги из-за низких зарплат и пенсий
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Большинство — 60% — россиян не откладывают деньги из-за низких зарплат и пенсий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail». Результаты есть в распоряжении «Газеты.Ru».

30% опрошенных не формируют накопления из-за потребительского кредита. 24% участников опроса — из-за ипотеки. 19% участников исследования считают преграда к финансовой стабильности свои импульсивные покупки и спонтанность в тратах. Пятая причина — большой состав семьи. 16% участников опроса считают, что накопление не может быть успешным в больших семьях. У 15% респондентов нестабильные доходы. 13% помогают пожилым родственникам.

У 2% есть микрозайм, который создает преграды на пути к финансовой стабильности. Еще 1% указали, что попались на уловки мошенников, что сделало их беднее.

В свободной форме респонденты жаловались на большую инфляцию, которая делает их доход меньше.

Среди мужчин регулярно откладывают сбережения 27% опрошенных, от случая к случаю — 34%. Не могут копить 38% мужчин, еще 1% затруднились с ответом. Среди женщин картина похожа: удается откладывать 21% участниц исследования, 40% делают это нерегулярно. Еще 39% откладывать не удается.

Опрос проводился 24-25 февраля 2025 года, в нем приняли участие 12,5 тыс. человек из всех регионов России. 57% респондентов составили мужчины, 43% — женщины.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок вложений в золото.

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