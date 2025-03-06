Названы лучшие розовые российские вина в преддверии 8 Марта

Лучшим среди розовых отечественных сухих вин 2025 года стало «Розе» от «Усадьбы Дивноморское», среди полусухих вин — «Розе» проекта «Винодельня Романов», пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление экспертов спецпроекта Роскачества «Винный гид России».

Среди фермерских сухих разовых вин лидером признали «Пино Нуар» от компании из Ставропольского края Ferrum Winery.

Как сообщили в Роскачестве, розовые вина на сегодняшний день занимают более 6% в общем объеме продаж российского вина. По словам руководителя проекта «Винный гид России», директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, российские виноделы в последнее время стараются работать с розовыми винами не только в конфетно-букетной стилистике, но и делать этот алкогольный напиток более сложным. Зачастую производители комбинируют неожиданные сорта, часто с применением дубовой бочки, добавила Латышева.

Во второй половине февраля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил, что российские виноделы уже начали поднимать цены. Во-первых, новые акцизы выросли с 1 января на 5%. Во-вторых, начинается дефицит бутылок, отметил он.

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