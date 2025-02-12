В Британии миру предрекли глубокий кризис в случае экономической войны США и РФ

Меркурис: Запад попадет в глубокий кризис в случае экономической войны США и РФ

Страны Запада погрузятся в тяжелый кризис в случае начала масштабной экономической войны США против России. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, мир столкнется с таким экономическим кризисом, который видел после окончания Второй мировой войны (1939-1945 гг).

Если США начнут полноценную экономическую блокаду в отношении Российской Федерации, то Москва преодолеет подобное давление, вспомнив опыт СССР и используя все имеющиеся у нее ресурсы, отметил Меркурис.

Эксперт считает, что Россия, в случае начала такой экономической войны, введет полномасштабный тип контроля, централизованную систему планирования, — все то, к чему Советский Союз прибегнул во время Второй мировой войны и на протяжения большей части существования. Для этого у России есть все ресурсы: зерно, энергия, промышленность, наука.

Президент США Дональд Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Россия не прекратит специальную военную операцию на Украине.

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