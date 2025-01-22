В Европе разрабатывают сценарии на случай торговой войны с США

Politico: ЕС и Британия готовят ответные меры на случай торговой войны с США

Великобритания и Евросоюз разрабатывают сценарии развития событий в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о планах ввести пошлины на европейские товары. Об этом сообщило издание Politico Europe со ссылкой на источники.

«Что касается торговли, то Брюссель и Лондон уже несколько месяцев отрабатывают «военные» сценарии и подготовили «арсенал оружия» для торговой войны, если возникнет такая необходимость», — пишут журналисты.

По данным издания, европейские чиновники надеются, что Трампа удастся убедить не вводить экспортные пошлины, при этом они готовы «к полному спектру ответных мер, включая ответные тарифы».

До этого президент США во время подписания указов в Белом доме пригрозил странам ЕС введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

К такому заявлению в ЕС отнеслись серьезно. Представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен сообщила Politico, что ЕК нужно установить контакт с Вашингтоном «и посмотреть, как двигаться дальше».

Ранее в ЕС предупредили о зависимости от американских энергоносителей.