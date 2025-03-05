Названа причина прекращения поставок российской нефти в Чехию по «Дружбе»

Reuters: нефть РФ не поставляют в Чехию по «Дружбе» из-за проблем с оплатой

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были прекращены из-за проблем с платежами, которые возникли из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Приостановка поставок была вызвана проблемами с оплатой между польским владельцем чешских НПЗ и российскими поставщиками», — рассказал один из собеседников издания.

Источник уточнил, что на этом фоне российская сторона приняла решение отменить заявки чешских импортеров на поставки в марте. В компании «Транснефть», которая является оператором нефтепроводов РФ, как и в концерне Orlen, не стали комментировать вышеуказанную причину остановки транзита.

Накануне чешское издание Dennik N написало, что российская нефть перестала поступать в Чехию через трубопровод «Дружба». Известно, что 58% всего объема импортируемой нефти Чехия получала именно через «Дружбу».

5 марта газета Hospodářské noviny сообщила, что нефтеперерабатывающие заводы Чехии начали запрашивать нефть из государственных резервов из-за остановки поставок российского сырья по «Дружбе». Отмечается, что предприятия решили перестраховаться для обеспечения бесперебойного производства.

Ранее сообщалось, что российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США.