Чешские НПЗ запросили нефть из резервов после отмены поставок из России

Нефтеперерабатывающие заводы Чехии начали запрашивать нефть из государственных резервов на фоне второй за последние месяцы остановки поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба», пишет газета Hospodářské noviny со ссылкой на сообщение пресс-секретаря оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павла Каидла.

По словам представителя оператора, на двух чешских заводах по производству автомобильного топлива работа пока идет в полном объеме. Тем не менее НПЗ решили подстраховать себя для обеспечения бесперебойного производства.

Накануне чешское издание Dennik N со ссылкой на сообщение министра промышленности и торговли Лукаша Влчека написало, что российская нефть перестала поступать в Чехию через трубопровод «Дружба». По словам министра, дефицит чешским фирмам и домохозяйствам не грозит.

Известно, что 58% всего объема импортируемой нефти Чехия получала именно через этот трубопровод. В прошлый раз поставки нефти через «Дружбу» в Чехию останавливались в декабре 2024 года — тогда власти страны утверждали, что это связано с некими «административными причинами».

Во второй половине января Reuters написал, что Чехия планирует отказаться от поставок нефти из России. Вместо трубопровода «Дружба» страна намерена использовать Трансальпийский TAL.

Ранее сообщалось, что российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США.