Российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США

Попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в восточных водах Китая находятся три танкера.

«Судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей сырой нефти ESPO из российского Тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца», — говорится в статье.

Загруженные нефтью суда попали под агрессивный пакет мер, направленный против российского экспорта.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью».

Позже стало известно, что стоимость нефти поднялась до самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти.

Ранее в Венгрии назвали последствия новых санкций США против России.