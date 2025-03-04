Чехия перестала получать российскую нефть

Российская нефть перестала поступать в Чехию через трубопровод «Дружба». Об этом сообщает чешское издание Dennik N со ссылкой на власти страны.

«В Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода «Дружба», подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. По его словам, дефицит чешским фирмам и домохозяйствам не грозит», — сообщает издание.

Известно, что 58% всего объема импортируемой нефти Чехия получала именно через этот трубопровод. В прошлый раз поставки нефти через «Дружбу» в Чехию останавливались в декабре 2024 года — тогда власти страны утверждали, что это связано с некими «административными причинами».

В январе эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что если Чехия откажется от поставок нефти из РФ, это будет экономически невыгодно для нее.

Ранее сообщалось, что российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США.