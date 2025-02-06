Мишустин заявил, что регионы РФ должны обратиться в Минфин для погашения долгов

Власти регионов России должны до 1 марта 2025 года обратиться в Минфин для списания задолженности по бюджетным кредитам. Об этом в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Хотел бы обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации, до 1 марта предоставить необходимые документы в министерство финансов для заключения дополнительного соглашения», — заявил он.

По словам премьера, субъекты смогут списать две трети от общей суммы задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на момент 1 марта прошлого года.

Он уточнил, что для этого необходимо, чтобы не менее половины долга было вложено в реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, а другая часть должна быть использована для переселения граждан из аварийного жилья. Помимо этого, можно погасить часть средств, которые были вложены в обновление общественного транспорта, развитие важных населенных пунктов, а также поддержку инвестиций и в другие сферы.

До этого сообщалось, что Правительство России сократило максимальный размер субсидий по программе льготных кредитов для малого и среднего бизнеса («1764») с 9,75 до 6% на фоне рекордной ключевой ставки ЦБ (21%).

Ранее стало известно, что Минфин хочет ограничить участие иностранцев в «Русском стандарте».