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Ситибанк простит долги некоторым клиентам перед уходом из России

РБК: Ситибанк спишет долги тысяче клиентов перед уходом из России
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Подконтрольный американской Citigroup Ситибанк спишет долги тысяче клиентов перед уходом из России. Об этом пишет РБК.

По словам источника, речь идет о проблемных кредитах, которые Ситибанку не удалось продать рыночным игрокам.

Каждый из клиентов банка, который может рассчитывать на прощение долга, получает подробное сообщение об этом от сотрудников банка в индивидуальном порядке. В нем подчеркивается, что списание долга не влияет на кредитную историю, однако тем клиентам, которые до этого не допускали задержек выплат по кредиту, порекомендовали и далее вносить платежи до «даты запланированного прощения задолженности», чтобы не допустить просрочку и не ухудшить свою кредитную историю.

До этого Ситибанк запретил россиянам оплачивать коммунальные услуги и связь со своих карт. Банк планировал покинуть российский рынок еще в 2023 году, но не смог сделать это окончательно по техническим причинам.

Ранее российские компании захотели списать долги иностранных контрагентов.

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