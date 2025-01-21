Чехия планирует увеличить поставки нефти в обход России

Чехия планирует отказаться от поставок нефти из России. Вместо трубопровода «Дружба» страна намерена использовать Трансальпийский TAL, передает Reuters.

Уточняется, что работы по модернизации инфраструктуры уже завершились, впереди — тестирование и сертификация.

Агентство отмечает, что обновление нефтепровода, проходящего через Трансальпийский регион и соединяющего северо-восточную часть Италии с южной Германией, даст возможность удвоить его пропускную способность для Чехии. Теперь она составит 8 млн тонн в год.

По данным Reuters, этот участок нефтепровода обеспечивает работу шести нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Фобурский в ФРГ. Оттуда по трубопроводам компании Mero горючее поступает на чешские НПЗ — Литвиновский и Кралупский. Оператор намерен увеличить поставки со второго квартала.

В публикации утверждается, что TAL уже может обеспечить потребности Чехии в случае перебоев с поставками по нефтепроводу «Дружба».

До этого аналитик ФНЭБ Игорь Юшков заявил, что отказ Чехии от поставок нефти из РФ будет невыгодным для нее.

Ранее сообщалось, что российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США.