Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чехия планирует увеличить поставки нефти в обход России

Reuters: Чехия намерена увеличить поставки нефти в обход России со II квартала
close
Shutterstock

Чехия планирует отказаться от поставок нефти из России. Вместо трубопровода «Дружба» страна намерена использовать Трансальпийский TAL, передает Reuters.

Уточняется, что работы по модернизации инфраструктуры уже завершились, впереди — тестирование и сертификация.

Агентство отмечает, что обновление нефтепровода, проходящего через Трансальпийский регион и соединяющего северо-восточную часть Италии с южной Германией, даст возможность удвоить его пропускную способность для Чехии. Теперь она составит 8 млн тонн в год.

По данным Reuters, этот участок нефтепровода обеспечивает работу шести нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Фобурский в ФРГ. Оттуда по трубопроводам компании Mero горючее поступает на чешские НПЗ — Литвиновский и Кралупский. Оператор намерен увеличить поставки со второго квартала.

В публикации утверждается, что TAL уже может обеспечить потребности Чехии в случае перебоев с поставками по нефтепроводу «Дружба».

До этого аналитик ФНЭБ Игорь Юшков заявил, что отказ Чехии от поставок нефти из РФ будет невыгодным для нее.

Ранее сообщалось, что российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами