Власти Онтарио обещали разорвать контракт со Starlink из-за пошлин США

Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд на своей странице в соцсети X вновь пообещал разорвать контракт с американской компанией Starlink из-за введенных США пошлин.

«Не Канада и Онтарио начали эту торговую войну <...>, но канадская команда готова в ней победить. Первым шагом в рамках нашего ответа будет разрыв Онтарио контрактов со Starlink», — поделился Форд.

По его словам, Онтарио может ввести ограничения на участие компаний из США в госзакупках, и подтвердил, что регион изымет американский алкоголь из продажи.

До этого власти США сообщили, что немедленно повысят пошлины для Канады, если она введет ответные меры.

4 марта Трюдо заявил, что Соединенные Штаты Америки начали торговую войну против Канады. Трюдо уточнил, что в рамках ответных мер Канада ввела тарифы в размере 25%. Они затронут американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107,4 млрд). Также премьер отметил, что Оттава подала иски об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Ранее в МИД России предположили, что Канаду придется защищать сбежавшим туда украинцам.