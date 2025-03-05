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В России ожидают разрушение «плотины из санкций»

Титов: плотина из санкций против России разрушится быстрее, чем строилась
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Плотина из санкций стран Запада против России разрушится быстрее, чем она строилась, когда Москва и Вашингтон достигнут базовых договоренностей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, пишет агентство РИА Новости.

Титов, отвечая на вопрос о том, когда санкции начнут отменять, сказал, что Россия «едва ли не каждый день» слышит от США обещания конкретных дат, когда «вот-вот все начнется».

Как полагает спецпредставитель президента России, возможности для снятия рестрикций в ближайшем будущем есть, как и потребность в этом, причем с обеих сторон.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук Игорь Балынин посоветовал россиянам быть реалистами и не надеяться на полную отмену санкций США против России. По его словам, российская экономика растет темпами выше мировых — несмотря на рекордный объем введенных санкций она стала первой в Европе и четвертой в мире в 2024 году.

Ранее США приготовились забрать у России основного покупателя нефти.

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