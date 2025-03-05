Одна из стран Европы столкнулась с максимальной инфляцией

Рост цен на продукты в Великобритании достиг максимума за пять месяцев из-за скачка стоимости масла, сыра и яиц, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC).

В январе продуктовая инфляция выросла до 1,6%, а в феврале — до 2,1% отметили в издании. Показатель оказался выше последнего значения впервые с сентября 2024 года.

В Банке Англии полагают, что общий уровень инфляции вырастет с текущих 3% до 3,7% к середине 2025 года. Как спрогнозировали в BRC, ко второй половине года продуктовая инфляция в Соединенном Королевстве превысит 4%, в том числе из-за роста цены на кофе во всем мире.

Как сообщало российское Минэкономразвития, в стране инфляция по состоянию на 24 февраля достигла 10,7% в годовом выражении. В министерстве отмечали, что в сфере продовольственных товаров за неделю — с 18 по 24 февраля — цены выросли на 0,35%.

Накануне экс-глава Банка России Сергей Дубинин выразил мнение, согласно которому достижение цели по инфляции в 4%, которую ставит перед собой ЦБ, потребует более длительных периодов, чем один или два года.

Ранее «инфляция для бедных» в России в 1,5 раза превысила общую.