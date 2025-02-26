«Инфляция для бедных» в России в 1,5 раза превысила общую

ЦМАКП: инфляция по минимальному набору товаров в РФ превысила общую в 1,5 раза

Рост цен на минимально необходимый человеку набор товаров и услуг, так называемая «инфляция для бедных», в декабре прошлого года в России достиг примерно 16% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По данным Росстата, общий рост цен оказался более чем в 1,5 раза ниже — в районе 10%. В январе текущего года разрыв незначительно уменьшился, но все равно остался достаточно высоким.

В список необходимых товаров и услуг входят набор продовольствия без животного масла, алкоголя и ряда других продовольственных товаров, лекарственные средства, моющие средства, услуги жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

На формирование разрыва влияет рост цен на продовольствие, который сильно опережает инфляцию в секторе непродовольственных товаров и услуг.

Также в Центральном банке России сообщали, что по итогам января в 75 регионах России был зафиксирован рост годовой инфляции. В регуляторе отметили, что инфляция в стране остается на высоком уровне.

Ранее в Минэкономразвития назвали предварительный уровень инфляции в 2025 году.