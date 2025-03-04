Экс-глава ЦБ рассказал, когда инфляция в России упадет до 4%

Достижение цели по инфляции в 4%, которую ставит перед собой ЦБ, потребует более длительных периодов, чем один или два года. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экс-глава Банка России Сергей Дубинин.

«Это мое личное мнение, безусловно, но я думаю, что это потребует более длительных периодов, чем один или два года. В 2014 году, даже во время спада [экономики], задача [по инфляции] ставилась от 4%, достигли этой цели, как мы помним, в 2017, 2018, 2019 годах. Дело не столько в повторениях исторических циклов, повторений [циклов] не бывает прямых. Слишком разнится сейчас ситуация, структура экономики. Приоритетные задачи — другие, но просто есть экономическая инерция, она быстро преодолена не будет», — отметил Дубинин.

По данным Росстата, в 2024 году инфляция в России достигла 9,52%. По данным ЦБ на 10 февраля, годовая инфляция составила 10%.

14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив это высоким уровнем инфляции и инфляционных ожиданий населения, а также бизнеса при замедлении кредитной активности. В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ подчеркнул, что инфляция вернется к 4% в 2026 году.

Ранее экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки в марте.