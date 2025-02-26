Инфляция в России в годовом выражении достигла 10,7%

В России инфляция по состоянию на 24 февраля достигла 10,7% в годовом выражении. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что в сфере продовольственных товаров за неделю — с 18 по 24 февраля — цены выросли на 0,35%. На прошлой неделе этот показатель составлял 0,25%. Стоимость овощей и фруктов подросла на 0,97% против 0,71% на предыдущей неделе. Прочие продукты в среднем подорожали на 0,29%.

При этом непродовольственные товары в среднем немного подешевели за неделю — на 0,01%. Стоимость различных услуг выросла на 0,3%.

До этого ЦБ спрогнозировал, что годовая инфляция в России снизится до 7–8% в 2025 году, а до целевых 4% — в 2026 году. Как подчеркнул регулятор, жесткую денежно-кредитную политику в стране придется проводить дольше, чем ожидалось, для возвращения инфляции к обозначенной цели.

19 февраля доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявлял, что инфляция в России начнет замедляться в первые месяцы весны, в марте цены могут вырасти на 1–1,2% к февралю.

Ранее в России зафиксировали ухудшение качества кредитного портфеля банков.