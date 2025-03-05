Американские власти выдали многочисленные кредиты заемщикам старше 115 лет

Ведомство по делам малого бизнеса Соединенных Штатов в течение двух лет выдало кредиты на общую сумму $333 млн гражданам, которым было свыше 115 лет. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил Департамент государственной эффективности США (DOGE).

В 2020-2021 годах выдали 3095 кредитов на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет, все еще числившимся живыми в базе данных Управления социального обеспечения США. В частности, кредит в $36 тыс. получил человек, которому якобы было 157 лет.

25 февраля сообщалось, что более 20 сотрудников возглавляемого предпринимателем Илоном Маском Департамента государственной эффективности уволились по идеологическим причинам.

В тот же день работники налогового управления США составили язвительный ответ на требование главы DOGE к чиновникам предоставить отчет о достижениях за неделю. Они отправили ему документ, где в числе прочих был пункт «боролись с бредом, который вы начали».

Ранее ведомство Маска призвало американцев жаловаться на Пентагон и NASA.