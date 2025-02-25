В США налоговики язвительно ответили на приказ Маска об отчете за неделю

Работники налогового управления США составили язвительный ответ на требование главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска к чиновникам предоставить отчет о достижениях за неделю. Они отправили ему документ, где в числе прочих был пункт «боролись с бредом, который вы начали», передает телеканал CNN.

«Сотрудники налогового управления составили шутливый ответ на электронное письмо Маска. В список вошли пункты «боролись с бредом, который вы начали», «удерживали сотрудников, чтобы они не побили своих начальников», «содержали ваше оборудование в рабочем состоянии» и «не швыряли его о чертову стену»», — приводит телеканал текст письма.

В своем отчете налоговики также возмутились из-за переполоха, к которому привело требование Маска. Они посетовали, что приказ бизнесмена только прибавил им работы в сезон подачи налоговых деклараций.

До этого The New York Times сообщил, что руководители ряда федеральных ведомств приказали своим подчиненным и вовсе проигнорировать требование главы DOGE об отчете. В числе тех, кто решил ничего не отвечать Маску, оказались руководитель Пентагона и директор Федерального бюро расследований Кэш Патель. Как написало издание, это «противостояние» покажет, насколько «далеко простирается власть Маска».

Ранее Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов.