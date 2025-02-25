Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США налоговики язвительно ответили на приказ Маска об отчете за неделю

Сотрудники налогового управления США съязвили в ответ на приказ Маска об отчете
close
David Swanson/Reuters

Работники налогового управления США составили язвительный ответ на требование главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска к чиновникам предоставить отчет о достижениях за неделю. Они отправили ему документ, где в числе прочих был пункт «боролись с бредом, который вы начали», передает телеканал CNN.

«Сотрудники налогового управления составили шутливый ответ на электронное письмо Маска. В список вошли пункты «боролись с бредом, который вы начали», «удерживали сотрудников, чтобы они не побили своих начальников», «содержали ваше оборудование в рабочем состоянии» и «не швыряли его о чертову стену»», — приводит телеканал текст письма.

В своем отчете налоговики также возмутились из-за переполоха, к которому привело требование Маска. Они посетовали, что приказ бизнесмена только прибавил им работы в сезон подачи налоговых деклараций.

До этого The New York Times сообщил, что руководители ряда федеральных ведомств приказали своим подчиненным и вовсе проигнорировать требование главы DOGE об отчете. В числе тех, кто решил ничего не отвечать Маску, оказались руководитель Пентагона и директор Федерального бюро расследований Кэш Патель. Как написало издание, это «противостояние» покажет, насколько «далеко простирается власть Маска».

Ранее Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами