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Ведомство Маска призвало американцев жаловаться на Пентагон и NASA

DOGE Илона Маска призвал граждан доносить о злоупотреблениях в Пентагоне и NASA
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Департамент США по государственной эффективности (DOGE) во главе с предпринимателем Илоном Маском просит у американцев заявлять о нарушениях в работе госструктур. Об этом сообщается на страницах DOGE в принадлежащей Маску социальной сети X.

У центрального аккаунта DOGE появилось свыше 30 связанных с ним страниц, касающихся государственных структур, включая министерство обороны и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В них призвали граждан сообщать о фактах мошенничества, растрат и злоупотреблений.

11 февраля Маск заявил, что мошенничество с социальными выплатами в Соединенных Штатах достигло огромных масштабов, которые превысили сумму всех финансовых преступлений американцев.

7 февраля Маск заявил о необходимости прекратить тратить бюджетные деньги как «пьяные матросы», иначе стране грозит банкротство.

Ранее Маск заявил о многомиллиардных выплатах США неустановленным лицам.

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