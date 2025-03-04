Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне столкнулись с затруднениями в получении налогового вычета

Россияне жалуются на приложение ФНС, которое не дает сделать налоговый вычет
close
Depositphotos

Пользователи приложения Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица» (ЛК ФЛ) сталкиваются с трудностями в оформлении налогового вычета. Об этом сообщает РИА Новости.

В налоговом ведомстве прокомментировали ситуацию, связав перебои в работе приложения с проведением декларационной кампании.

«Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже», — заявили в ФНС.

С начала года декларации были поданы уже 9,5 миллиона раз. На данный момент, как отметили в ФНС, ежеминутно в приложение заходят около 5,2 тыс. человек.

Также депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации внесли на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового вычета родителями и опекунам за оплату путевок в детские лагеря.

Ранее сообщалось, что путевки в детские лагеря резко подорожали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами