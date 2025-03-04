В России рассмотрят возможность вычета налогов за оплату путевок в детские лагеря

В Госдуму внесен проект о налоговом вычете за оплату детских путевок в лагеря

Группа депутатов Государственной думы и сенаторы внесли на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового вычета родителями за оплату путевок в детские лагеря. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается дополнить статью 219 части второй Налогового кодекса РФ положением о возможности получения социального налогового вычета гражданами за оплату путевки для своих несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), внуков, подопечных в организации отдыха и оздоровления (включая переезд к месту отдыха и обратно до места отправления, услуги питания).

Парламентарии напомнили, что сейчас система налогообложения не предусматривает социальный налоговый вычет за покупку путевки в детские организации отдыха.

Также авторы законопроекта отмечают, что на получение налогового вычета можно рассчитывать лишь в том случае, если лагерь является образовательным или оздоровительным. Граждане смогут применить социальный налоговый вычет за обучение или лечение.

Ранее сообщалось, что путевки в детские лагеря резко подорожали.