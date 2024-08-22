Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путевки в детские лагеря резко подорожали

Цены на отдых в детском лагере взлетели до 30%

close
100%
МАУ ДОЛ «Уральские самоцветы»/VK

Путевки в детский лагерь летом 2024 года подорожали на 15-30%, заявила глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Кроме того, значительно подорожал транспорт, с помощью которого дети добираются до мест отдыха. Так, стоимость ж/д билетов подскочила на 15-20%, авиаперелеты подорожали на 20-30%, автобусы — на 30-40%.

Сильнее всего выросли цены на черноморские лагеря. На этом фоне спрос россиян на эти путевки упал. Причем снижение составило до 40%.

Кроме того, в этом году фиксируется возвращение интереса россиян к зарубежным детским лагерям. Тем не менее спрос на этот вид отдыха все еще значительно уступает допандемийным объемам.

До этого россияне рассказали, сколько они готовы потратить в отпуске на развлечения. Каждый четвертый опрошенный не хотел бы выделять на эти цели больше 50 тыс. рублей. Еще 38% россиян признались, что закладывают на развлечения не более 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян путешествуют в кредит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами