Путевки в детские лагеря резко подорожали

Путевки в детский лагерь летом 2024 года подорожали на 15-30%, заявила глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Кроме того, значительно подорожал транспорт, с помощью которого дети добираются до мест отдыха. Так, стоимость ж/д билетов подскочила на 15-20%, авиаперелеты подорожали на 20-30%, автобусы — на 30-40%.

Сильнее всего выросли цены на черноморские лагеря. На этом фоне спрос россиян на эти путевки упал. Причем снижение составило до 40%.

Кроме того, в этом году фиксируется возвращение интереса россиян к зарубежным детским лагерям. Тем не менее спрос на этот вид отдыха все еще значительно уступает допандемийным объемам.

До этого россияне рассказали, сколько они готовы потратить в отпуске на развлечения. Каждый четвертый опрошенный не хотел бы выделять на эти цели больше 50 тыс. рублей. Еще 38% россиян признались, что закладывают на развлечения не более 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян путешествуют в кредит.