Акции украинских предприятий обрушились после ссоры президентов Украины и США

Акции украинских предприятий и государственные облигации страны падают уже на протяжении нескольких дней после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание «Укррудпром».

На площадке Варшавской фондовой биржи, где торгуются акции части украинских фирм, сильно рухнули ценные бумаги холдинговой компании Coal Energy — на 13,17%. На 11,65% упали акции компании Milkiland, которая входит в пятерку ведущих переработчиков молока, производителей и экспортеров молочной продукции на Украине. На 9,09% подешевели акции украинского производителя масла «Кернел» — одного из самых крупных в стране.

1 марта сообщалось, что фондовый рынок США вырос после ссоры Зеленского и Трампа. Росту фондового рынка США предшествовало некоторое снижение, однако во время переговоров Зеленского и Трампа вмешались трейдеры, и увеличение спроса на акции привело к росту S&P 500 (индекса, усредняющего стоимость акций 500 крупнейших компаний США).

4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после напряженной встречи президента Украины с американским лидером в Овальном кабинете, которая закончилась тем, что украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

До этого президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

Ранее Зеленского призвали извиниться после приостановки военной помощи США.