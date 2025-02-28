Силуанов назвал ключевой источник роста мировой экономики в ближайшем будущем

Искусственный интеллект (ИИ) станет ключевым драйвером роста мировой экономики в ближайшем будущем, а внедрение альтернативных решений в сфере международных финансов укрепит глобальную безопасность. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав ЦБ стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР, отмечается на сайте Минфина РФ.

«Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить рост», — сказал он.

По словам министра, внедрение альтернативных финансовых решений положительно скажется на глобальной безопасности. Роль G20 должна быть ведущей в разработке новых инструментов экономического роста и минимизации рисков, отметил Силуанов. Он подчеркнул, что цифровизация и использование ИИ могут существенно увеличить налоговые поступления и сократить административные издержки.

В прошлом году Сбер и министерство финансов РФ разработали первого ИИ-агента для оптимизации бюджетного процесса на базе большой языковой модели GigaChat. ИИ-агент интегрируют в систему «Электронный бюджет». Искусственный интеллект даст возможность сформулировать качественные запросы, сверить семантику с заявленным направлением и госпрограммой. ИИ-агент сразу предоставит решение и уменьшит число некачественных заявок и отказов. Кроме того, он позволит снизить нагрузку на специалистов до 70%.

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