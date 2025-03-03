Первые полеты МС-21 и SJ-100 ожидаются в первой половине года

Алиханов: полеты импортозамещенных МС-21 и SJ-100 ожидаются в первом полугодии

Первые полеты пассажирских самолетов МС-21 и SJ-100 с российскими двигателями ожидаются в первой половине текущего года. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей, передает ТАСС.

«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия», — сказал Алиханов.

Он добавил, что после этого начнутся сертификационные летные испытания.

В феврале Алиханов заявлял, что летные испытания SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 стартуют в течение полутора месяцев.

В декабре сообщалось, что на предприятиях ПАО «Яковлев», которое является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), скопилось около 20 недособранных ближнемагистральных самолетов SJ-100. Столько же среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода. Специалисты не могут достроить самолеты из-за отсутствия отечественных аналогов деталей.

Ранее сообщалось, что испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025 года.