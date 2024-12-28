В России скопились десятки недостроенных самолетов из-за отсутствия деталей

«Ведомости»: на предприятиях ОАК скопились около 40 недостроенных SJ-100 и МС-21

В 2024 году на предприятиях ПАО «Яковлев», которое является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), скопилось порядка 20 недособранных ближнемагистральных самолетов SJ-100. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей предприятия.

По данным издания, специалисты не могут достроить самолеты из-за отсутствия аналогов отечественных деталей. Корпорация приняла решение собрать лайнеры до определенной стадии, чтобы после появления нужных комплектующих можно было быстро завершить строительство и начать поставки.

По словам собеседника агентства, ни одна из моделей не совершила первого полета в той серии, которую планируют поставлять в авиакомпании. Представитель уточнил, что для самолетов SJ-100 не сертифицирован отечественный двигатель ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), поэтому испытания проводятся с использованием франко-российского двигателя SaM-146. Партнеры ПАО «Яковлев» отказались от обслуживания лайнеров после начала спецоперации на Украине.

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