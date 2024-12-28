Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России скопились десятки недостроенных самолетов из-за отсутствия деталей

«Ведомости»: на предприятиях ОАК скопились около 40 недостроенных SJ-100 и МС-21
close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году на предприятиях ПАО «Яковлев», которое является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), скопилось порядка 20 недособранных ближнемагистральных самолетов SJ-100. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей предприятия.

По данным издания, специалисты не могут достроить самолеты из-за отсутствия аналогов отечественных деталей. Корпорация приняла решение собрать лайнеры до определенной стадии, чтобы после появления нужных комплектующих можно было быстро завершить строительство и начать поставки.

По словам собеседника агентства, ни одна из моделей не совершила первого полета в той серии, которую планируют поставлять в авиакомпании. Представитель уточнил, что для самолетов SJ-100 не сертифицирован отечественный двигатель ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), поэтому испытания проводятся с использованием франко-российского двигателя SaM-146. Партнеры ПАО «Яковлев» отказались от обслуживания лайнеров после начала спецоперации на Украине.

До этого зампред правительства Виталий Савельев заявил о планах России в скором времени изготовить почти 1 тыс. воздушных судов.

Ранее сообщалось, что РФ может сократить рейсы на Кубу из-за нехватки керосина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами