Стали известны новые сроки начала испытаний импортозамещенного SJ-100

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов анонсировал начало летных испытаний SJ-100, российской версии самолета SSJ-100, в течение полутора месяцев. Об этом он сообщил на мероприятии на предприятии «ОДК-Климов», передает РИА Новости.

Алиханов уточнил, что в ближайшее время самолет с отечественным двигателем ПД-8 совершит первый полет, после чего начнется процесс сертификации этого варианта лайнера. Министр отметил, что летная лаборатория уже выполнила 20 испытательных полетов с двигателем ПД-8, подтвердивших заявленные технические характеристики.

До этого сообщалось, что за 2024 год на предприятиях ПАО «Яковлев», которое является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), скопилось порядка 20 недособранных ближнемагистральных самолетов SJ-100. Специалисты не могут достроить самолеты из-за отсутствия отечественных аналогов деталей. Корпорация приняла решение собрать лайнеры до определенной стадии, чтобы после появления нужных комплектующих можно было быстро завершить строительство и начать поставки.

Ранее зампред правительства Виталий Савельев заявил о планах России в скором времени изготовить почти 1 тыс. воздушных судов.