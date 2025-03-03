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Песков оценил предложение Польши о помощи Украине за счет активов России

Песков: попытки изъять замороженные активы РФ будут иметь серьезные последствия
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MGIMO360 TV/YouTube

Попытки изъять замороженные активы России будут иметь серьезные судебные и юридические последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Таким образом он прокомментировал идею, выдвинутую польским премьер-министром Дональдом Туском, который предложил использовать замороженные активы РФ для финансирования Украины. В ходе своего выступления он заявил, что с энтузиазмом относится к этой идее.

«Мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия», — заявил Песков.

По его словам, ситуация очень серьезная, и в том случае, если со стороны ЕС будут приняты подобные меры, то их действия не останутся без последствий.

До этого стало известно, что Италия, Португалия, Испания и Венгрия выступили против предоставления €20 млрд помощи Украине за счет замороженных активов РФ.

Ранее Литва предложила ЕС вариант замены помощи США Украине.

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