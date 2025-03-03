В Кремле заявили, что Путину «в нюансах» известно о скандале Трампа и Зеленского

Песков: Путин знает все нюансы ссоры между Трампом и Зеленским

Президент России Владимир Путин «в нюансах» знаком с сутью произошедшей ссоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и его коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, ситуация была доступна мировой общественности во всех деталях.

«Все нюансы он (Путин. — прим. ред.) знает», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что скандал в Белом доме является беспрецедентным событием, которое позволяет сделать вывод о том, что Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.

До этого журналистка Sky News Ялда Хаким, которая говорила с украинским лидером в аэропорту Великобритании, заявила, что Зеленский не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он извиняться перед американским лидером Дональдом Трампом после ссоры во время своего последнего визита в Белый дом.

По ее словам, украинский лидер пытался произвести впечатление сильного и непокорного человека, невзирая на неопределенность относительного будущего его страны.

Ранее в США заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась.