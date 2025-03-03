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Канада пригрозила США ответом в случае введения пошлин

Трюдо пообещал США пропорциональный ответ в случае введения пошлин против Канады
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Global Look Press

Канада ответит «пропорционально», если президент США Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины в отношении Оттавы. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.

«Если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ», — сказал он.

В прошлом месяце премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада даст «жесткий ответ» на американские пошлины на сталь и алюминий. Он подчеркнул, что Оттава будет защищать канадских рабочих и бизнес.

В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой, теперь же размер пошлин для двух приграничных стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%. Свои действия американский лидер объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре Канада и Мексика сообщили, что ответно вводят 25-процентные пошлины на товары США. Затем Трамп заявил об отсрочке введения пошлин на 30 дней. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков.

Ранее Трамп заявил о необходимости возобновить строительство нефтепровода из Канады.

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