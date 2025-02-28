Российский бизнес предостерег Банк России от повышения ключевой ставки

Если Центробанк России поднимает ключевую ставку, это приведет к росту числа банкротств российских компаний и предприятий, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Если Банк России пойдет на такой шаг, подчеркнул Шохин, под угрозу может попасть финансовое положение наиболее активных инвесторов, у которых сейчас высокий уровень закредитованности.

Он выразил надежду, что руководство регулятора откажется от идеи поднимать ключевую ставку, которая в настоящее время находится на рекордно высоком уровне в 21% годовых.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение, согласно которому ЦБ на заседании 21 марта с вероятностью в 75% сохранит ключевую ставку на уровне 21%.

Как отмечал Балынин, вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании составляет 5%, вероятность снижения – 20%.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.