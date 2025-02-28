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В Госдуме предложили собрать взносы с желающих вернуться в Россию компаний

Депутат Миронов: нужно создать фонд взносов для желающих вернуться в РФ компаний
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Максим Блинов/РИА Новости

В России нужно создать специальный «Фонд восстановления Новороссии» и обязать желающих вернуться западные компании делать в него взносы. Условия для их возобновления работы должны быть жестче, чем те, которые были в момент их ухода с российского рынка. С такой инициативой выступил председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, сообщает RT.

Депутат напомнил, что сразу после восстановления диалога между РФ и США западные компании начали «прощупывать почву» для своего возможного возвращения в страну.

«Оно и понятно, ведь три года назад они сами лишили себя большого выгодного рынка и потеряли сотни миллиардов долларов», — заявил депутат.

В таких убытках виноваты правительства стран, желавших изолировать Россию и «задушить» ее санкциями, и именно они должны гасить эти издержки, убежден Миронов. Парламентарий призвал создать для них жесткие условия на рынке РФ и организовать «повторный вход через кассу».

Напомним, председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщал, что запрос на возвращение в Россию направили уже более 300 зарубежных компаний. Кроме того, по его данным, в 2023 году работу возобновили 20 компаний, в прошлом году – еще 240.

Известно также, что депутаты намерены внести в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, финансировавшим ВСУ или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности России, вести здесь деятельность. Разработают документ члены фракции «Новые люди».

Ранее СМИ узнали условие возвращения «недружественного» иностранного бизнеса в Россию.

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