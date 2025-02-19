Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Более 300 брендов»: в Госдуме назвали компании, которые вернутся в Россию

Депутат Аксаков: от 300 зарубежных компаний поступил запрос на возвращение в РФ
close
Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запрос на возвращение в Россию направили уже более 300 зарубежных компаний, сообщил председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Среди них компании Samsung и Hyundai, рассказал он в беседе с 360.ru.

Процесс возвращения на российский рынок иностранных бизнесменов уже идет: так, в 2023 году работу возобновили 20 компаний, в прошлом году – еще 240, сообщил депутат.

«То есть начался обратный процесс. Они поняли, что теряют из-за того, что ушли, — отметил Аксаков, — И по заявлениям тех, кто ушел, более 300 компаний собираются вернуться в нашу страну».

Касается это самых разных отраслей экономики – электроники, автомобильной промышленности, приборостроения, торговли и других. Среди конкретных примеров Аксаков назвал Samsung и Hyundai. Также, по его словам, возможность возобновления работы в России с конца 2024 года, сразу после выборов в США, рассматривают телекоммуникационные компании. Этот процесс сейчас ускорится на фоне проведения российско-американских переговоров, поэтому соответствующие решения будут приняты в ближайшее время, считает парламентарий.

Вернуться на рынок России иностранные компании смогут разными путями, в том числе за счет поглощения. В качестве примера депутат привел рестораны быстрого питания «Вкусно и точка!», отметив, что уже звучат предложения по объединению этого названия с McDonald's.

Что касается возвращения платежных систем Visa и Mastercard, то нужно учитывать развитие российской системы «Мир», поэтому процесс вхождения американских карт на российскую территорию возможен лишь при сотрудничестве, подчеркнул депутат.

«Я уверен, что и политики здесь подключатся для того, чтобы поддержать нашу национальную систему платежных карт», — заключил он.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами