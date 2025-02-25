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СМИ узнали условие возвращения «недружественного» иностранного бизнеса в Россию

«Ведомости»: для возврата в Россию зарубежным компаниям понадобится разрешение
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Shutterstock

Если зарубежные компании из недружественных стран захотят вернуться в Россию, им придется получить разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Минфине.

«При принятии решений правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства», — отметил он.

Как уточняется в материале, порядок возвращения иностранного бизнеса на российский рынок определяется президентскими указами № 618 и № 81. Они регулируют порядок сделок с активами, а также касаются дополнительных мер экономического характера для обеспечения финансовой стабильности.

По словам неназванного федерального чиновника, условия возврата зарубежных компаний в РФ сейчас прорабатываются.

На прошлой неделе результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показали, что почти половина — 41% — россиян ждут снижения цен на отечественные марки в случае возвращения зарубежных брендов. При этом 43% россиян считают, что это будет способствовать повышению качества продукции отечественных производителей. 22% опрошенных выразили опасения, что российские компании могут быть вовсе вытеснены с рынка. 35% респондентов заняли нейтральную позицию, не ожидая существенных перемен.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.

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