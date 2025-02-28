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Дан прогноз, когда ЦБ снизит ключевую ставку

В ВЭБ.РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки в России до 18% к концу года
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Максим Блинов/РИА Новости

Ключевая ставка Центробанка России может опуститься до 18-19% годовых к концу 2025 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на прогноз главного экономиста государственной управляющей компании ВЭБ.РФ Андрея Клепача.

По прогнозам эксперта, на заседании, назначенном на 21 марта, рассмотрят возможность ее корректировки. Он не уточнил, какое именно решение Банк России может принять по ставке на следующем своем заседании.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что ЦБ на заседании 21 марта с вероятностью в 75% сохранит ключевую ставку на уровне 21%.

14 февраля ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор уточнил, что инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, при этом кредитная активность замедляется, что стало аргументами в пользу оставления ключевой ставки без изменений.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.

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