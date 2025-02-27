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ВТБ снизит максимальную ставку по вкладам с 28 февраля

ВТБ понизит ставки по рублевым вкладам с 28 февраля
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

ВТБ принял решение снизить ставки по вкладам в рублях с 28 февраля до 21% годовых на срок 6 и 12 месяцев. Об этом пишет ТАСС.

«С завтрашнего дня максимальную ставку — 21% годовых — ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев для новых клиентов, клиентов, открывших вклад впервые, а также для клиентов с «новыми» деньгами», — говорится в публикации.

С 1 марта по накопительному «ВТБ-счету» максимальная ставка составит 23% годовых на минимальный остаток и 21% годовых на ежедневный остаток, уточнили в банке.

27 февраля РБК сообщал, что доля годовых вкладов в РФ с января 2025 года выросла с 10,8% до 13,7%. По данным на 23 февраля самыми популярными оставались полугодовые депозиты, на которые приходилось 54% от общего объема размещенных на счетах средств, что на 1,5% ниже, чем в январе 2025 года. За это же время доля вкладов сроком три месяца сократилась с 26,5% до 25,2%, а доля вкладов на один месяц — с 4,5% до 3,1% от общего объема.

До этого стало известно, что с момента последнего заседания Банка России, состоявшегося 14 февраля 2025 года, десять банков из топ-20 по объему депозитного портфеля приняли решение о снижении процентных ставок по вкладам.

Ранее россиянам рассказали, как посчитать налог на вклады в 2025 году.

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